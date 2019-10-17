Рублёв рассказал, что вынес из матчей с Медведевым

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Российский теннисист Андрей Рублёв рассказал, какие выводы он для себя сделал после матчей с соотечественником Даниилом Медведевым.
Рублёв рассказал, что вынес из матчей с Медведевым
  • © Irina Motina/Global Look Press
  • globallookpress.com

«Нет такого, что мне нужно улучшить. В целом надо улучшить психологию, физику, есть компоненты, в которых я могу лучше играть. Но это касается всех соперников», — рассказал Рублёв.

Российские теннисисты трижды встречались на корте, последний раз — на сентябрьском турнире в Санкт-Петербурге, и во всех трёх матчах победу одержал Медведев, ныне занимающий четвёртую строчку в рейтинге ATP.

Ранее Рублёв рассказал, как обычно готовится к матчам.

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