Рублёв рассказал, что вынес из матчей с Медведевым

Российский теннисист Андрей Рублёв рассказал, какие выводы он для себя сделал после матчей с соотечественником Даниилом Медведевым.

«Нет такого, что мне нужно улучшить. В целом надо улучшить психологию, физику, есть компоненты, в которых я могу лучше играть. Но это касается всех соперников», — рассказал Рублёв.

Российские теннисисты трижды встречались на корте, последний раз — на сентябрьском турнире в Санкт-Петербурге, и во всех трёх матчах победу одержал Медведев, ныне занимающий четвёртую строчку в рейтинге ATP.

Ранее Рублёв рассказал, как обычно готовится к матчам.