Посольство России в Японии ответило на шутку об Олимпиаде на Курилах

В посольстве России в Японии прокомментировали сказанное в шутку заявление губернатора Токио Юрико Коикэ, которая предложила провести марафон и соревнования по спортивной ходьбе во время Олимпийских игр 2020 года на южных Курильских островах.

«К сведению уважаемой госпожи Юрико Коикэ, Губернатора Токио: Уверены, что у Японии достаточно своих земель с прохладным климатом. Но российские южные Курилы к ним не относятся», — говорится в сообщении российских дипломатов в Facebook.

В посольстве подчеркнули, что спорт должен объединять, а «не служить поводом для конфронтационных «шуток».

Губернатор Токио, говоря о ситуации вокруг переноса марафона и соревнований по спортивной ходьбе на Играх-2020 из столицы в город Саппоро, в шутку предложила провести их на «северных территориях», как в Японии называют южные Курильские острова.

«Если нужно прохладное место, я хочу услышать предложения, почему бы не провести их на северных территориях», — сказала она.

В августе на сайте «Токио-2020» появилась карта с маршрутом олимпийского огня, на которой Южные Курилы были обозначены как японские.

Как отмечали в МИД России, действия японской стороны не могут поставить под сомнение российский суверенитет над Курильскими островами.

При этом в ведомстве указывали, что Япония стремится политизировать летние Олимпийские игры 2020 года в Токио.

Подробнее — в материале RT.