Посольство России в Японии ответило на шутку об Олимпиаде на Курилах
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«К сведению уважаемой госпожи Юрико Коикэ, Губернатора Токио: Уверены, что у Японии достаточно своих земель с прохладным климатом. Но российские южные Курилы к ним не относятся», — говорится в сообщении российских дипломатов в Facebook.
В посольстве подчеркнули, что спорт должен объединять, а «не служить поводом для конфронтационных «шуток».
Губернатор Токио, говоря о ситуации вокруг переноса марафона и соревнований по спортивной ходьбе на Играх-2020 из столицы в город Саппоро, в шутку предложила провести их на «северных территориях», как в Японии называют южные Курильские острова.
«Если нужно прохладное место, я хочу услышать предложения, почему бы не провести их на северных территориях», — сказала она.
В августе на сайте «Токио-2020» появилась карта с маршрутом олимпийского огня, на которой Южные Курилы были обозначены как японские.
Как отмечали в МИД России, действия японской стороны не могут поставить под сомнение российский суверенитет над Курильскими островами.
При этом в ведомстве указывали, что Япония стремится политизировать летние Олимпийские игры 2020 года в Токио.
Подробнее — в материале RT.
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