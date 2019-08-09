Захарова: Япония не поставит под сомнение суверенитет России над Курилами

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что действия Японии не могут поставить под сомнение российский суверенитет над Курильскими островами.
Захарова: Япония не поставит под сомнение суверенитет России над Курилами
  • © Сергей Красноухов
  • РИА Новости

«Одновременно подчёркиваем, что никакие японские действия такого рода не способны изменить реальность и поставить под сомнение российский суверенитет над южными Курильскими островами, принадлежащими нашей стране на законных основаниях по итогам Второй мировой войны», — приводит ТАСС заявление Захаровой.

Ранее на сайте «Токио-2020» появилась карта с маршрутом олимпийского огня, на которой южнокурильские острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи были включены в состав Японии.

Захарова предположила, что такой шаг японских властей негативно скажется на двусторонних отношениях. 

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