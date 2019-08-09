Захарова: Япония не поставит под сомнение суверенитет России над Курилами

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что действия Японии не могут поставить под сомнение российский суверенитет над Курильскими островами.

«Одновременно подчёркиваем, что никакие японские действия такого рода не способны изменить реальность и поставить под сомнение российский суверенитет над южными Курильскими островами, принадлежащими нашей стране на законных основаниях по итогам Второй мировой войны», — приводит ТАСС заявление Захаровой.

Ранее на сайте «Токио-2020» появилась карта с маршрутом олимпийского огня, на которой южнокурильские острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи были включены в состав Японии.

Захарова предположила, что такой шаг японских властей негативно скажется на двусторонних отношениях.