Теннисист Рублёв: не очень хорошо знаком с биографией иконописца

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Российский теннисист Андрей Рублёв рассказал, что ему известно о биографии его тёзки, иконописца рубежа XIV—XV веков Андрея Рублёва.
Теннисист Рублёв: не очень хорошо знаком с биографией иконописца
  • Андрей Рублёв
  • РИА Новости

«Я уверен, что мои родители хорошо её знают, но сам, к сожалению, не так хорошо знаком. Конечно, мне известно, кто это и кем был, мог бы назвать его основные произведения, но не более того», — отметил теннисист в интервью RT.

По его словам, сейчас его редко просят рассказать об именитом тёзке.

«А школе, конечно, когда проходили, вспоминали меня», — добавил россиянин.

Ранее Рублёв оценил комментаторский талант Марата Сафина.

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