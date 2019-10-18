Теннисист Рублёв: не очень хорошо знаком с биографией иконописца
- Андрей Рублёв
- РИА Новости
«Я уверен, что мои родители хорошо её знают, но сам, к сожалению, не так хорошо знаком. Конечно, мне известно, кто это и кем был, мог бы назвать его основные произведения, но не более того», — отметил теннисист в интервью RT.
По его словам, сейчас его редко просят рассказать об именитом тёзке.
«А школе, конечно, когда проходили, вспоминали меня», — добавил россиянин.
Ранее Рублёв оценил комментаторский талант Марата Сафина.