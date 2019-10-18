Теннисист Рублёв: не очень хорошо знаком с биографией иконописца

Российский теннисист Андрей Рублёв рассказал, что ему известно о биографии его тёзки, иконописца рубежа XIV—XV веков Андрея Рублёва.

«Я уверен, что мои родители хорошо её знают, но сам, к сожалению, не так хорошо знаком. Конечно, мне известно, кто это и кем был, мог бы назвать его основные произведения, но не более того», — отметил теннисист в интервью RT.

По его словам, сейчас его редко просят рассказать об именитом тёзке.

«А школе, конечно, когда проходили, вспоминали меня», — добавил россиянин.

Ранее Рублёв оценил комментаторский талант Марата Сафина.