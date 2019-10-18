Рублёв оценил комментаторский талант Сафина

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Российский теннисист Андрей Рублёв оценил комментаторские способности экс первой ракетки мира Марата Сафина, работавшего на финале US Open 2019 года.

«По моему мнению, это было очень круто. Сафин талантлив, и талантлив во всём. Что бы он ни делал, получается невероятно оригинально и стильно», — заявил теннисист в интервью RT.

В то же время он усомнился в том, что бывший спортсмен продолжит работу на комментаторском поприще.

«Мне кажется, Марат сам этого не хочет, хотя мы с ним не общались на эту тему. Он и в тот раз не планировал, как я понял. Его попросили, у него была возможность, поэтому он с удовольствием откликнулся», — добавил Рублёв.

В финале US Open 2019 года встречались россиянин Даниил Медведев и испанец Рафаэль Надаль. Победу одержал обладатель 19 титулов на турнирах Большого шлема со счётом 7:5, 6:3, 5:7, 4:6, 6:4.

Ранее Рублёв объяснил, в чём заключается уникальность Медведева.

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