Рублёв оценил комментаторский талант Сафина

Российский теннисист Андрей Рублёв оценил комментаторские способности экс первой ракетки мира Марата Сафина, работавшего на финале US Open 2019 года.

«По моему мнению, это было очень круто. Сафин талантлив, и талантлив во всём. Что бы он ни делал, получается невероятно оригинально и стильно», — заявил теннисист в интервью RT.

В то же время он усомнился в том, что бывший спортсмен продолжит работу на комментаторском поприще.

«Мне кажется, Марат сам этого не хочет, хотя мы с ним не общались на эту тему. Он и в тот раз не планировал, как я понял. Его попросили, у него была возможность, поэтому он с удовольствием откликнулся», — добавил Рублёв.

В финале US Open 2019 года встречались россиянин Даниил Медведев и испанец Рафаэль Надаль. Победу одержал обладатель 19 титулов на турнирах Большого шлема со счётом 7:5, 6:3, 5:7, 4:6, 6:4.

Ранее Рублёв объяснил, в чём заключается уникальность Медведева.