Глава ФСБР: почти половину женской сборной составили девушки из Подмосковья

Президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили рассказал, что большая часть спортсменок женской национальной команды являются воспитанницами подмосковных спортивных школ.

«Чуть ли не половина женской национальной сборной по разным возрастам формируется из Московской области. Мне трудно сейчас дать техническую справку, но достойно представлено Подмосковье — от олимпийских чемпионов до перспективных членов сборной команды по разным возрастам», — приводит слова Мамиашвили телеканал «360».

Он отметил, что в целом все регионы вовлечены в тот или иной вид спорта, в школах дети занимаются спортивной борьбой, поэтому государство «находится на правильном пути».

Ранее сообщалось, что в Нур-Султане завершился предолимпийский ЧМ по борьбе.