Глава ФСБР: почти половину женской сборной составили девушки из Подмосковья

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Президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили рассказал, что большая часть спортсменок женской национальной команды являются воспитанницами подмосковных спортивных школ.
Глава ФСБР: почти половину женской сборной составили девушки из Подмосковья
  • © Нина Зотина
  • РИА Новости

«Чуть ли не половина женской национальной сборной по разным возрастам формируется из Московской области. Мне трудно сейчас дать техническую справку, но достойно представлено Подмосковье — от олимпийских чемпионов до перспективных членов сборной команды по разным возрастам», — приводит слова Мамиашвили телеканал «360».

Он отметил, что в целом все регионы вовлечены в тот или иной вид спорта, в школах дети занимаются спортивной борьбой, поэтому государство «находится на правильном пути».

Ранее сообщалось, что в Нур-Султане завершился предолимпийский ЧМ по борьбе.

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