Глава ФСБР: почти половину женской сборной составили девушки из Подмосковья
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- РИА Новости
«Чуть ли не половина женской национальной сборной по разным возрастам формируется из Московской области. Мне трудно сейчас дать техническую справку, но достойно представлено Подмосковье — от олимпийских чемпионов до перспективных членов сборной команды по разным возрастам», — приводит слова Мамиашвили телеканал «360».
Он отметил, что в целом все регионы вовлечены в тот или иной вид спорта, в школах дети занимаются спортивной борьбой, поэтому государство «находится на правильном пути».
Ранее сообщалось, что в Нур-Султане завершился предолимпийский ЧМ по борьбе.