Медведев отреагировал на идею выходить на корт с надувным крокодилом

Российский теннисист Даниил Медведев рассказал, как бы отнёсся к идее выходить на корт с надувным крокодилом в рамках сотрудничества с известной компанией по производству одежды.

© Maksim Konstantinov/Global Look Press

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«Я бы тогда выходил с ним на корт и говорил бы менеджерам компании «Смотрите, как смеются надо мной люди, что вы со мной делаете?», — рассказал Медведев в интервью RT. Ранее Медведев назвал самого болтливого теннисиста.