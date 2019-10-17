Медведев отреагировал на идею выходить на корт с надувным крокодилом

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Российский теннисист Даниил Медведев рассказал, как бы отнёсся к идее выходить на корт с надувным крокодилом в рамках сотрудничества с известной компанией по производству одежды.
Медведев отреагировал на идею выходить на корт с надувным крокодилом
  • © Maksim Konstantinov/Global Look Press
  • globallookpress.com

«Я бы тогда выходил с ним на корт и говорил бы менеджерам компании «Смотрите, как смеются надо мной люди, что вы со мной делаете?», — рассказал Медведев в интервью RT.

Ранее Медведев назвал самого болтливого теннисиста.

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