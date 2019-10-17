Спарринг-партнёр Фергюсона считает, что у Нурмагомедова будут проблемы в бою с американцем

Американский боец смешанных единоборств Джереми Стивенс, являющийся спарринг-партнёром Тони Фергюсона, рассказал, почему чемпиону Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабибу Нурмагомедову будет непросто в поединке с его напарником.

«У Хабиба нет стойки, чтобы ввязываться в драку с Тони. Считаю, в поединке с Фергюсоном ему не удастся сделать то, что он делал с Конором. Фергюсон очень лёгок в движении, это совсем другой боец. Надеюсь, Тони скоро вернётся в октагон. Жду, когда переговоры по его поединку с Хабибом завершатся. Я боролся с Тони и могу сказать, что он один из самых сильных бойцов в этом аспекте. Он в состоянии демонстрировать необычные приёмы», — заявил Стивенс в интервью YouTube-каналу Хелен Йи.

Тони Фергюсон является первым номером рейтинга легковесов UFC и наиболее вероятным соперником чемпиона в данной весовой категории Хабиба Нурмагомедова.

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