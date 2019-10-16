СМИ: Чемпион UFC Джонс признался в нападении на официантку

Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в полутяжёлом весе Джон Джонс пошёл на сделку со следствием по делу об избиении официантки в клубе.

Как сообщает MMA Junkie, Джонс признал свою вину в инциденте, который случился в апреле 2019 года. Теперь на протяжении 90 дней спортсмен должен избегать проблем с законом и не имеет права употреблять алкоголь и наркотики. Также Джонс оплатит все судебные издержки и не сможет более посещать тот клуб.

Первоначально боец не признавал своей вины, однако впоследствии полиция выдала ордер на его арест.

Ранее сообщалось, что чемпион UFC в двух весовых категориях вызвал на бой Макгрегора.