СМИ: Чемпион UFC Джонс признался в нападении на официантку
- © Hans Gutknecht/ZUMAPRESS.com
- globallookpress.com
Как сообщает MMA Junkie, Джонс признал свою вину в инциденте, который случился в апреле 2019 года. Теперь на протяжении 90 дней спортсмен должен избегать проблем с законом и не имеет права употреблять алкоголь и наркотики. Также Джонс оплатит все судебные издержки и не сможет более посещать тот клуб.
Первоначально боец не признавал своей вины, однако впоследствии полиция выдала ордер на его арест.
Ранее сообщалось, что чемпион UFC в двух весовых категориях вызвал на бой Макгрегора.