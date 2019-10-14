Владелец «Торпедо» рассказал, что решение по участию в РПЛ будет принято в конце сезона

Владелец московского футбольного клуба «Торпедо» Роман Авдеев высказал мнение о перспективах команды выступить в Российской премьер-лиге (РПЛ).

«Решение по РПЛ будем принимать не сейчас. «Торпедо» — это бренд, и мы уже поставили задачу найти дополнительных спонсоров. Второй вопрос — по стадиону, где мы будем играть. Занимаемся этим вопросом, но пока окончательного ответа нет. Решение по поводу РПЛ будем принимать в конце сезона», — приводит слова Авдеева «Чемпионат».

Он отметил, что прежде, чем выступать в элитном дивизионе российского футбола, клуб должен пройти целый путь, и наличие собственного стадиона является частью этого пути.

«Хотим построить клуб, который бы смог играть в высшей лиге десятилетиями и был бы коммерчески рентабельным. На авось не рассчитываем», — добавил владелец клуба.

В настоящее время «Торпедо» выступает в Футбольной национальной лиге и по итогам 17 туров лидирует в турнирной таблице, набрав 43 очка. Домашняя арена клуба с 2020 года будет закрыта на реконструкцию.

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