ФК «Динамо» объявил об уходе Орещука с поста спортивного директора клуба
Московское «Динамо» сообщило о завершении сотрудничества с Романом Орещуком, занимавшим должность заместителя генерального директора клуба по спортивным вопросам.
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Об этом сообщает пресс-служба клуба.
Орещук работал в «Динамо» с мая.
По итогам 12 туров московская команда занимает 15-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав десять очков.
Ранее сообщалось, что Дмитрий Хохлов до сих пор не расторг контракт с «Динамо».
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