ФК «Динамо» объявил об уходе Орещука с поста спортивного директора клуба

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Московское «Динамо» сообщило о завершении сотрудничества с Романом Орещуком, занимавшим должность заместителя генерального директора клуба по спортивным вопросам.
ФК «Динамо» объявил об уходе Орещука с поста спортивного директора клуба
  • © fcdynamo.ru

Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Орещук работал в «Динамо» с мая.

По итогам 12 туров московская команда занимает 15-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав десять очков.

Ранее сообщалось, что Дмитрий Хохлов до сих пор не расторг контракт с «Динамо».

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