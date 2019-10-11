СМИ: Хохлов до сих пор не расторг контракт с «Динамо»
- © Александр Вильф
- РИА Новости
Как сообщает «Чемпионат», задержка расторжения связана с обсуждением размера и порядка выплаты компенсации, которую получит тренер за досрочный разрыв соглашения.
Специалист возглавил команду в 2017 году.
Хохлов подал в отставку после поражения от «Оренбурга» в матче 12-го тура РПЛ. На данный момент «Динамо» занимает предпоследнее, 15-е место в чемпионате России.
Ранее вратарь Антон Шунин рассказал о прощании футболистов «Динамо» с Хохловым.