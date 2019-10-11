СМИ: Хохлов до сих пор не расторг контракт с «Динамо»

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Бывший главный тренер московского «Динамо» Дмитрий Хохлов до сих пор не расторг контракт с клубом.
СМИ: Хохлов до сих пор не расторг контракт с «Динамо»
  • © Александр Вильф
  • РИА Новости

Как сообщает «Чемпионат», задержка расторжения связана с обсуждением размера и порядка выплаты компенсации, которую получит тренер за досрочный разрыв соглашения.

Специалист возглавил команду в 2017 году.

Хохлов подал в отставку после поражения от «Оренбурга» в матче 12-го тура РПЛ. На данный момент «Динамо» занимает предпоследнее, 15-е место в чемпионате России.

Ранее вратарь Антон Шунин рассказал о прощании футболистов «Динамо» с Хохловым.

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