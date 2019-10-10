Шунин рассказал о прощании футболистов «Динамо» с Хохловым

Вратарь московского «Динамо» Антон Шунин рассказал о прощании игроком с бывшим главным тренером команды Дмитрием Хохловым.

«После игры с «Оренбургом» весь тренерский штаб попрощался с командой. Думаю, будет неправильно рассказывать, о чём мы говорили в раздевалке. Но через пару дней после матча я сам позвонил Дмитрию Валерьевичу, пообщался с ним. Пожелал ему удачи от себя лично и от лица всей команды», — приводит слова голкипера Sport24.

Он также выразил уверенность, что у Хохлова всё получится в тренерской деятельности. По его словам, сейчас в «Динамо» намерены изменить ситуацию и стараться побеждать в каждом матче.

«На соперников сейчас смотреть не нужно. Будем отталкиваться от своей игры. Улучшать её, а самое главное — зарабатывать очки. Сейчас они нужны как воздух», — сказал Шунин.

Хохлов подал в отставку после поражения от «Оренбурга» в матче 12-го тура РПЛ. На данный момент «Динамо» занимает предпоследнее, 15-е место в чемпионате России.

Ранее сообщалось, что Кирилл Новиков назначен и. о. главного тренера «Динамо».