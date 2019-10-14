Туктамышева: чтобы конкурировать за место в составе сборной России, надо учить четверные

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Российская фигуристка Елизавета Туктамышева заявила, что для того, чтобы иметь шансы попасть в национальную сборную, ей необходимо разучивать четверные прыжки.

«Для того чтобы конкурировать с соперницами даже за место в составе сборной России, надо учить четверные. Любой, даже самый сложный, прыжок можно разучить в любом возрасте. Тому масса примеров», — цитирует Туктамышеву «Спорт день за днём».

22-летняя фигуристка заняла второе место на турнире Finlandia Trophy, проиграв соотечественнице Алёне Косторной, которая исполнила два тройных акселя в произвольной программе.

Ранее сообщалось, что глава ФФККР назвал достойным дебют Трусовой, Щербаковой и Косторной во взрослом фигурном катании.

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