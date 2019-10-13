Колобков поздравил сборную России с успешным выступлением на ЧМ по спортивной гимнастике

Министр спорта России Павел Колобков прокомментировал результаты выступления национальной команды на чемпионате мира по спортивной гимнастике в немецком Штутгарте.

«Наши гимнасты заслужили свои путёвки на Олимпийские игры ещё год назад, а сейчас подтвердили свой высокий уровень подготовки. Рад поздравить их с завоёванными наградами. Благодарен тренерскому штабу команд за отличную работу. Особенно приятно за мужскую сборную, которая завоевала первое место в командном многоборье. От всей души поздравляю ребят. Молодцы», — приводит слова Колобкова ТАСС.

На мировом первенстве в Штутгарте российские гимнасты завоевали девять наград — три золотые, три серебряные и три бронзовые.

Ранее Артур Далалоян рассказал, что доволен своим выступлением на ЧМ в Штутгарте.