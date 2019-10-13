Гимнаст Далалоян доволен своим выступлением на ЧМ в Штутгарте

Россиянин Артур Далалоян высказал мнение о своём выступлении на чемпионате мира по спортивной гимнастике в немецком Штутгарте.

«Могу сказать, что на опорном прыжке ожидал от себя более чистого исполнения, это всё-таки мой снаряд, сами элементы я выполняю хорошо, немножко подвело приземление. В любом случае доволен своим выступлением, отработал от начала и до конца, это самое главное», — приводит слова Далалояна ТАСС.

23-летний гимнаст завоевал серебро в личном многоборье и опорном прыжке, бронзу в упражнениях на перекладине, а в составе сборной России выиграл командное многоборье.

Ранее сообщалось, что сборная России заняла второе место в медальном зачёте ЧМ по спортивной гимнастике.