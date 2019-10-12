СМИ: «Барселона» хочет предложить Месси контракт на 10 лет
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Как сообщает Cadena Ser, каталонцы хотят предложить игроку контракт на 10 лет, который будет выходить за рамки футбольного поля. Таким образом, сине-гранатовые собираются закрепить за собой бренд «Месси» даже по окончании карьеры футболистом.
Месси дебютировал в основном составе команды в 2003 году. С тех пор он провёл 692 матча, забив 604 мяча и отдав 244 голевые передачи, и завоевал множество как клубных, так и индивидуальных наград.
Ранее португальский специалист Жозе Моуринью назвал футболиста, превосходящего Месси и Криштиану Роналду.