Моуринью назвал футболиста, превосходящего Месси и Роналду

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Известный португальский тренер Жозе Моуринью назвал лучшего из футболистов, игру которых он видел воочию.
Моуринью назвал футболиста, превосходящего Месси и Роналду
  • Reuters

«Лучший футболист, которого я видел, — это Роналдо. Криштиану Роналду и Лео Месси имеют более длинные карьеры, они остаются на вершине каждый день на протяжении 15 лет. Но если говорить строго о таланте и мастерстве, никто не превосходит Роналдо. Когда он играл в «Барселоне» Бобби Робсона, я видел, что это самый сильный футболист из всех, кто встречался мне на футбольном поле», — приводит слова Моуринью Marca.

Роналду Луис Назариу ди Лима, более известный как Роналдо, на протяжении карьеры играл за такие клубы, как «Крузейро», ПСВ, «Барселона», «Интер», «Реал», Милан» и «Коринтианс». На клубном уровне он выиграл Кубок УЕФА, Кубок обладателей кубков, Межконтинентальный кубок, Суперкубок УЕФА, а также ряд наград национальных первенств. В составе сборной Бразилии он стал двукратным чемпионом мира, обладателем Кубка Америки, а также бронзовым призёром Олимпиады.

Роналдо также является двукратным обладателем «Золотого мяча».

Ранее сообщалось, что Роберто Карлос поделился воспоминаниями о выступлениях за «Реал» и о своей дружбе с Роналдо.

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