Путин поручил составить перечень заявок России на международные турниры
- РИА Новости
«Нам хорошо известен позитивный социальный эффект подобных проектов. Мы, безусловно, готовы организовывать их и в дальнейшем», — заявил Путин.
Он отметил, что соревнования, которые проходят в России, должны охватывать все отрасли и все группы здоровья, включать и национальные, и олимпийские виды спорта.
«С учётом успешного опыта уже проведённых в России мировых спортивных первенств, просил бы определить перечень потенциальных заявок, которые могут быть нам интересы, также подумать об учреждении новых форматов международных состязаний», — добавил президент.
Ранее Путин выразил надежду, что в работу России и WADA не будет вмешиваться политика.