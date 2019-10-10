Путин поручил составить перечень заявок России на международные турниры

Президент России Владимир Путин на заседании Совета по развитию физической культуры и спорта поручил составить перечень заявок на проведение на территории страны международных соревнований.

«Нам хорошо известен позитивный социальный эффект подобных проектов. Мы, безусловно, готовы организовывать их и в дальнейшем», — заявил Путин.

Он отметил, что соревнования, которые проходят в России, должны охватывать все отрасли и все группы здоровья, включать и национальные, и олимпийские виды спорта.

«С учётом успешного опыта уже проведённых в России мировых спортивных первенств, просил бы определить перечень потенциальных заявок, которые могут быть нам интересы, также подумать об учреждении новых форматов международных состязаний», — добавил президент.

Ранее Путин выразил надежду, что в работу России и WADA не будет вмешиваться политика.