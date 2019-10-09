Кузнецов объяснил, почему не отпраздновал свою первую шайбу в сезоне «птичкой»
- Reuters
«Почему «птичку» не сделал? Да растерялся я», — приводит слова Кузнецова «Советский спорт».
He back. @Kuzya92#CapsStars#ALLCAPSpic.twitter.com/Fh3iyaI4Z1— Washington Capitals (@Capitals) 8 октября 2019 г.
27-летний российский форвард пропустил три стартовые игры сезона по решению НХЛ за употребление кокаина, в связи с которым он был дисквалифицирован Международной федерацией хоккея на льду (IIHF) на четыре года.
Встреча «Далласа» и «Вашингтона» завершилась победой команды из Техаса со счётом 4:3.
Ранее НХЛ назвала трёх звёзд игрового дня.