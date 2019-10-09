Кузнецов объяснил, почему не отпраздновал свою первую шайбу в сезоне «птичкой»

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Российский форвард «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов рассказал, почему не использовал привычное празднование после своей первой шайбы в нынешнем сезоне Национальной хоккейной лиги (НХЛ), которую он забросил в проигранном матче регулярного чемпионата с «Даллас Старз».
Кузнецов объяснил, почему не отпраздновал свою первую шайбу в сезоне «птичкой»
  • Reuters

«Почему «птичку» не сделал? Да растерялся я», — приводит слова Кузнецова «Советский спорт».

27-летний российский форвард пропустил три стартовые игры сезона по решению НХЛ за употребление кокаина, в связи с которым он был дисквалифицирован Международной федерацией хоккея на льду (IIHF) на четыре года.

Встреча «Далласа» и «Вашингтона» завершилась победой команды из Техаса со счётом 4:3.

Ранее НХЛ назвала трёх звёзд игрового дня.

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