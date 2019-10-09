НХЛ назвала трёх звёзд игрового дня
- Reuters
Первой звездой дня признан форвард «Эдмонтон Ойлерз» Джеймс Нил, забросивший четыре шайбы в матче с «Нью-Йорк Айлендерс».
Второй звездой стал нападающий «Бостон Брюинз» Брэд Маршан, набравший 3 (2 + 1) очка в матче с «Вегас Голден Найтс».
Тройку лучших игроков дня замкнул форвард «Даллас Старз» Тайлер Сегин, набравший 2 (1 + 1) очка и забросивший с передачи Александра Радулова победную шайбу в матче с «Вашингтон Кэпиталз».
Ранее сообщалось, что Радулов прокомментировал победный гол «Далласа» в матче НХЛ с «Вашингтоном».