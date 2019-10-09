НХЛ назвала трёх звёзд игрового дня

Национальная хоккейная лига (НХЛ) объявила имена трёх главных звёзд прошедшего игрового дня, в котором было сыграно восемь матчей.

Первой звездой дня признан форвард «Эдмонтон Ойлерз» Джеймс Нил, забросивший четыре шайбы в матче с «Нью-Йорк Айлендерс».

Второй звездой стал нападающий «Бостон Брюинз» Брэд Маршан, набравший 3 (2 + 1) очка в матче с «Вегас Голден Найтс».

Тройку лучших игроков дня замкнул форвард «Даллас Старз» Тайлер Сегин, набравший 2 (1 + 1) очка и забросивший с передачи Александра Радулова победную шайбу в матче с «Вашингтон Кэпиталз».

Ранее сообщалось, что Радулов прокомментировал победный гол «Далласа» в матче НХЛ с «Вашингтоном».