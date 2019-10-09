Радулов прокомментировал победный гол «Далласа» в матче НХЛ с «Вашингтоном»
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«Мы знали, что соперник устал после длинной смены, они потеряли шайбу, и мы выскочили вдвоём против одного защитника. Я слышал Сегина всю дорогу. Он шёл на дальнюю штангу, и мне только оставалось доставить ему шайбу», — приводит слова Радулова пресс-служба лиги.
Россиянин отдал передачу на Сегина, и тот уже на 43-й секунде овертайма поразил ворота «Вашингтона», чем принёс своей команде победу.
Ранее Евгений Кузнецов заявил, что ему было приятно забить в первом же матче НХЛ после дисквалификации.