Первая шайба Кузнецова в сезоне не спасла «Вашингтон» от поражения в матче НХЛ с «Далласом»

«Вашингтон Кэпиталз» потерпел поражение от «Даллас Старз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча, прошедшая в Вашингтоне, завершилась со счётом 4:3 в пользу гостей.

Первую шайбу в матче уже на пятой минуте забросил форвард «Вашингтона» Евгений Кузнецов. Эта игра стала для него первой после трёхматчевого отстранения за кокаин. За «Кэпиталз» также забили Джок Карлсон и Никлас Бенкстрём. Александр Овечкин записал в свой актив голевой пас.

В составе «Далласа» отличились Роопе Хинц, Александр Радулов и Николас Каамано. В овертайме победу «Старз» принёс гол Тайлера Сегина, забившего после паса Радулова.

Ранее сообщалось, что Евгений Малкин пропустит месяц из-за травмы.