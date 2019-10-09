Первая шайба Кузнецова в сезоне не спасла «Вашингтон» от поражения в матче НХЛ с «Далласом»

Короткая ссылка
«Вашингтон Кэпиталз» потерпел поражение от «Даллас Старз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Первая шайба Кузнецова в сезоне не спасла «Вашингтон» от поражения в матче НХЛ с «Далласом»
  • Reuters

Встреча, прошедшая в Вашингтоне, завершилась со счётом 4:3 в пользу гостей.

Первую шайбу в матче уже на пятой минуте забросил форвард «Вашингтона» Евгений Кузнецов. Эта игра стала для него первой после трёхматчевого отстранения за кокаин. За «Кэпиталз» также забили Джок Карлсон и Никлас Бенкстрём. Александр Овечкин записал в свой актив голевой пас.

В составе «Далласа» отличились Роопе Хинц, Александр Радулов и Николас Каамано. В овертайме победу «Старз» принёс гол Тайлера Сегина, забившего после паса Радулова.

Ранее сообщалось, что Евгений Малкин пропустит месяц из-за травмы.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить