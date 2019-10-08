СМИ: Малкин пропустит месяц из-за травмы
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Как сообщил журналист TSN Даррен Дрегер, российскому форварду «Питтсбурга» Евгению Малкину понадобится один месяц на восстановление от травмы нижней части тела.
Хоккеист травмировался в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Коламбус Блю Джекетс», когда столкнулся с одноклубником Крисом Летангом, а затем был атакован защитником команды соперника Владиславом Гавриковым.
Ранее сообщалось, что хоккеист «Рейнджерс» Наместников обменян в «Оттаву».