СМИ: Малкин пропустит месяц из-за травмы

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Форвард клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин не сможет помочь партнёрам по команде в ближайший месяц.
СМИ: Малкин пропустит месяц из-за травмы
  • globallookpress.com
  • © Jeanine Leech/Icon Sportswire

Как сообщил журналист TSN Даррен Дрегер, российскому форварду «Питтсбурга» Евгению Малкину понадобится один месяц на восстановление от травмы нижней части тела.

Хоккеист травмировался в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Коламбус Блю Джекетс», когда столкнулся с одноклубником Крисом Летангом, а затем был атакован защитником команды соперника Владиславом Гавриковым.

Ранее сообщалось, что хоккеист «Рейнджерс» Наместников обменян в «Оттаву».

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