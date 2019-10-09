Кузнецов заявил, что ему было приятно забить в первом же матче НХЛ после дисквалификации
- @Capitals
«Голы меня никогда не волновали. Намного круче было бы сегодня выиграть и завтра проснуться радостным, чем забить и проиграть. И все же забить было приятно, врать не буду. Хорошо, что получилось сделать это сразу», — приводит слова Кузнецова пресс-служба лиги.
He back. @Kuzya92#CapsStars#ALLCAPSpic.twitter.com/Fh3iyaI4Z1— Washington Capitals (@Capitals) 8 октября 2019 г.
27-летний российский форвард пропустил три стартовые игры сезона по решению НХЛ за употребление кокаина, в связи с которым он был дисквалифицирован Международной федерацией хоккея на льду (IIHF) на четыре года.
Встреча «Далласа» и «Вашингтона» завершилась победой команды из Техаса со счётом 4:3.
Ранее сообщалось, что гол и две передачи Ильи Ковальчука помогли «Лос-Анджелесу» победить «Калгари» в матче НХЛ.