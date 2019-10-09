Кузнецов заявил, что ему было приятно забить в первом же матче НХЛ после дисквалификации

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Российский форвард «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов поделился впечатлениями от своей первой шайбы в нынешнем сезоне Национальной хоккейной лиги (НХЛ), которую он забросил в проигранном матче регулярного чемпионата с «Даллас Старз».
Кузнецов заявил, что ему было приятно забить в первом же матче НХЛ после дисквалификации
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«Голы меня никогда не волновали. Намного круче было бы сегодня выиграть и завтра проснуться радостным, чем забить и проиграть. И все же забить было приятно, врать не буду. Хорошо, что получилось сделать это сразу», — приводит слова Кузнецова пресс-служба лиги.

27-летний российский форвард пропустил три стартовые игры сезона по решению НХЛ за употребление кокаина, в связи с которым он был дисквалифицирован Международной федерацией хоккея на льду (IIHF) на четыре года.

Встреча «Далласа» и «Вашингтона» завершилась победой команды из Техаса со счётом 4:3.

Ранее сообщалось, что гол и две передачи Ильи Ковальчука помогли «Лос-Анджелесу» победить «Калгари» в матче НХЛ.

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