Гол и две передачи Ковальчука помогли «Лос-Анджелесу» победить «Калгари» в матче НХЛ
- Reuters
Встреча, прошедшая в Калгари, завершилась со счётом 4:3 в пользу гостей.
В составе «Флеймз» забили Мэттью Ткачук, оформивший дубль, и Ноа Ханифин.
За «Лос-Анджелес» отличились Тайлер Тоффоли, Шон Уокер и Илья Ковальчук. В овертайме победную шайбу забросил Дрю Даути. В активе Ковальчука, помимо гола, две результативные передачи.
Ранее сообщалось, что два очка Андрея Свечникова помогли «Каролине» обыграть «Флориду» в матче НХЛ.