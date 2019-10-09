Гол и две передачи Ковальчука помогли «Лос-Анджелесу» победить «Калгари» в матче НХЛ

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«Лос-Анджелес Кингз» одержал победу над «Калгари Флеймз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Гол и две передачи Ковальчука помогли «Лос-Анджелесу» победить «Калгари» в матче НХЛ
  • Reuters

Встреча, прошедшая в Калгари, завершилась со счётом 4:3 в пользу гостей.

В составе «Флеймз» забили Мэттью Ткачук, оформивший дубль, и Ноа Ханифин.

За «Лос-Анджелес» отличились Тайлер Тоффоли, Шон Уокер и Илья Ковальчук. В овертайме победную шайбу забросил Дрю Даути. В активе Ковальчука, помимо гола, две результативные передачи.

Ранее сообщалось, что два очка Андрея Свечникова помогли «Каролине» обыграть «Флориду» в матче НХЛ.

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