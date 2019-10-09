Два очка Свечникова помогли «Каролине» обыграть «Флориду» в матче НХЛ

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«Каролина Харрикейнз» одержал победу над «Флорида Пантерз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Два очка Свечникова помогли «Каролине» обыграть «Флориду» в матче НХЛ
  • Reuters

Встреча, прошедшая в Санрайзе, завершилась со счётом 6:3 в пользу гостей.

Победу «Каролине» принесли шайбы Джордана Стаала, Теуво Терявяйнена, Даги Хэмилтона, Себастьяна Ахо и Райана Дзингела, оформившего дубль. Андрей Свечников записал в свой актив две голевые передачи.

«Флорида» ответила голами Маккензи Уигара, Кейта Яндла и Евгения Дадонова.

Ранее сообщалось, что «Питтсбург» без Евгения Малкина крупно проиграл «Виннипегу» в матче НХЛ.

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