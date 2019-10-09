«Питтсбург» без Малкина крупно проиграл «Виннипегу» в матче НХЛ

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«Питтсбург Пингвинз» потерпел поражение от «Виннипег Джетс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
«Питтсбург» без Малкина крупно проиграл «Виннипегу» в матче НХЛ
  • Reuters

Встреча, прошедшая в Питтсбурге, завершилась со счётом 4:1 в пользу гостей.

Первую шайбу в матче уже на 32-й секунде забросил форвард «Питтсбурга» Сидни Кросби. Евгений Малкин из-за травмы участия в игре не принимал.

Победу «Виннипегу» принесли голы Вилле Хейнолы, Николая Эрлеса, Такера Пулмана и Нила Пионка.

Ранее сообщалось, что первая шайба Евгения Кузнецова в сезоне не спасла «Вашингтон» от поражения в матче НХЛ с «Далласом».

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