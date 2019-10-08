Женская сборная России проиграла команде Нидерландов в матче отбора на Евро-2021

Женская сборная России потерпела поражение от национальной команды Нидерландов в матче третьего тура группового раунда квалификации на чемпионат Европы 2021 года.

Встреча, прошедшая в Эйндховене, завершилась со счётом 2:0 в пользу хозяек поля.

Победу голландкам принесли голы Даниэлль ван де Донк и Вивианн Мидемы, отличившихся на 12-й и 60-й минутах. На 26-й минуте Шерида Спитсе не сумела реализовать пенальти.

Таким образом, сборная России осталась на втором месте в группе А, отстав от лидирующей команды Нидерландов на три очка. Третье и четвёртое места занимают сборные Косова и Словении, которым ещё предстоит сыграть матч третьего тура.

Следующий матч подопечные Елены Фоминой проведут в апреле 2020 года с командой Турции.

Ранее сообщалось, что Станислав Черчесов призвал болельщиков посетить матч сборных России и Шотландии.