Женская сборная России проиграла команде Нидерландов в матче отбора на Евро-2021

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Женская сборная России потерпела поражение от национальной команды Нидерландов в матче третьего тура группового раунда квалификации на чемпионат Европы 2021 года.
Женская сборная России проиграла команде Нидерландов в матче отбора на Евро-2021
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Встреча, прошедшая в Эйндховене, завершилась со счётом 2:0 в пользу хозяек поля.

Победу голландкам принесли голы Даниэлль ван де Донк и Вивианн Мидемы, отличившихся на 12-й и 60-й минутах. На 26-й минуте Шерида Спитсе не сумела реализовать пенальти.

Таким образом, сборная России осталась на втором месте в группе А, отстав от лидирующей команды Нидерландов на три очка. Третье и четвёртое места занимают сборные Косова и Словении, которым ещё предстоит сыграть матч третьего тура.

Следующий матч подопечные Елены Фоминой проведут в апреле 2020 года с командой Турции.

Ранее сообщалось, что Станислав Черчесов призвал болельщиков посетить матч сборных России и Шотландии.

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