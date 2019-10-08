Ковалёв назвал будущего соперника олигархом

Короткая ссылка
Чемпион мира по версии Всемирной боксёрской организации (WBO) в полутяжёлом весе Сергей Ковалёв отдал должное гонорарам своего будущего соперника Сауля Альвареса.
Ковалёв назвал будущего соперника олигархом
  • globallookpress.com
  • © Javier Rojas/Pi

«Ассоциации с Канело? Олигарх. Денег столько, что я вообще не понимаю, что сейчас им движет. Столько средств уже имеет, но остаётся в деле. Респект ему. Я его уважаю, что при таком богатстве он ещё и пошёл по весовым категориям — сейчас пришёл в мою. Но мы его тут не ждём, у меня другие планы. Когда столько денег, начинаешь как-то выделяться. Я его за это не критикую, тоже пытался бы так делать. Да и так пытаюсь по-своему», — заявил российский боксёр Hot Hit New York.

Поединок Сергея Ковалёва и мексиканца Сауля Канело Альвареса состоится 2 ноября в Лас-Вегасе.

Ранее боксёр Деревянченко заявил, что хочет провести реванш с Головкиным.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить