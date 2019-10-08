Ковалёв назвал будущего соперника олигархом

Чемпион мира по версии Всемирной боксёрской организации (WBO) в полутяжёлом весе Сергей Ковалёв отдал должное гонорарам своего будущего соперника Сауля Альвареса.

«Ассоциации с Канело? Олигарх. Денег столько, что я вообще не понимаю, что сейчас им движет. Столько средств уже имеет, но остаётся в деле. Респект ему. Я его уважаю, что при таком богатстве он ещё и пошёл по весовым категориям — сейчас пришёл в мою. Но мы его тут не ждём, у меня другие планы. Когда столько денег, начинаешь как-то выделяться. Я его за это не критикую, тоже пытался бы так делать. Да и так пытаюсь по-своему», — заявил российский боксёр Hot Hit New York.

Поединок Сергея Ковалёва и мексиканца Сауля Канело Альвареса состоится 2 ноября в Лас-Вегасе.

Ранее боксёр Деревянченко заявил, что хочет провести реванш с Головкиным.