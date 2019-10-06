Боксёр Деревянченко заявил, что хочет провести реванш с Головкиным

Украинец Сергей Деревянченко прокомментировал поражение от представителя Казахстана Геннадия Головкина в поединке за титул чемпиона мира в среднем весе по версиям Международной боксёрской федерации (IBF) и Международной боксёрской организации (IBO).

«Чувствую себя хорошо. Спасибо моей команде, всем украинцам, всем, кто пришёл на этот бой. Спасибо за поддержку», — приводит слова спортсмена vesti.kz.

По его словам, во время боя у него иногда затекал глаз, из-за чего он мог не видеть удары соперника, в том числе момент с нокдауном.

«Я бы хотел реванш, если это возможно. Я готов», — сказал Деревянченко.

Головкин победил Деревянченко в бою за вакантные титулы IBF и IBO единогласным решением судей — 114:113, 115:112, 115:112.

Ранее Головкин заявил о готовности провести реванш с Деревянченко.