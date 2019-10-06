Боксёр Деревянченко заявил, что хочет провести реванш с Головкиным

Короткая ссылка
Украинец Сергей Деревянченко прокомментировал поражение от представителя Казахстана Геннадия Головкина в поединке за титул чемпиона мира в среднем весе по версиям Международной боксёрской федерации (IBF) и Международной боксёрской организации (IBO).
Боксёр Деревянченко заявил, что хочет провести реванш с Головкиным
  • Reuters

«Чувствую себя хорошо. Спасибо моей команде, всем украинцам, всем, кто пришёл на этот бой. Спасибо за поддержку», — приводит слова спортсмена vesti.kz.

По его словам, во время боя у него иногда затекал глаз, из-за чего он мог не видеть удары соперника, в том числе момент с нокдауном.

«Я бы хотел реванш, если это возможно. Я готов», — сказал Деревянченко.

Головкин победил Деревянченко в бою за вакантные титулы IBF и IBO единогласным решением судей — 114:113, 115:112, 115:112.

Ранее Головкин заявил о готовности провести реванш с Деревянченко.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить