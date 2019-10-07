Тренер «Питтсбурга» рассказал о сроках восстановления Малкина

Главный тренер клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Майк Салливан рассказал о состоянии российского форварда Евгения Малкина.

Малкин выбыл на длительный срок с травмой нижней части тела, приводит слова тренера клубная пресс-служба. По словам наставника, повреждение у россиянина не настолько серьёзно, чтобы он пропустил остаток сезона.

Малкин выступает за «Питтсбург» с 2006 года. В прошлом сезоне хоккеист сыграл 68 матчей в регулярном чемпионате НХЛ, набрав 72 очка (21 + 51).

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