Тренер «Питтсбурга» рассказал о сроках восстановления Малкина

Короткая ссылка
Главный тренер клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Майк Салливан рассказал о состоянии российского форварда Евгения Малкина.
Тренер «Питтсбурга» рассказал о сроках восстановления Малкина
  • © Jeanine Leech/Icon Sportswire
  • globallookpress.com

Малкин выбыл на длительный срок с травмой нижней части тела, приводит слова тренера клубная пресс-служба. По словам наставника, повреждение у россиянина не настолько серьёзно, чтобы он пропустил остаток сезона.

Малкин выступает за «Питтсбург» с 2006 года. В прошлом сезоне хоккеист сыграл 68 матчей в регулярном чемпионате НХЛ, набрав 72 очка (21 + 51).

Ранее Ягр заявил, что на месте Овечкина остался бы в НХЛ и побил рекорд Гретцки.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить