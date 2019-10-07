Ягр: на месте Овечкина я бы остался в НХЛ и побил рекорд Гретцки

Легенда Национальной хоккейной лиги (НХЛ) чешский форвард Яромир Ягр выразил восхищение российским форвардом «Вашингтон Кэпиталз» Александром Овечкиным и оценил его возможность побить рекорд великого Уэйна Гретцки по голам в регулярных чемпионатах.

«Ови меня удивляет. Я думал, его лучшие дни позади. Он больше не будет таким же хорошим игроком. Такие мысли у меня были четыре года назад. Я не предполагал тогда, что он продолжит так много забивать», — приводит слова Ягра пресс-служба НХЛ.

Он отметил, что Овечкину по силам побить рекорд Уэйна Гретцки по голам за карьеру в регулярных чемпионатах.

«Всё зависит от того, захочет ли он в какой-то момент дальше играть в НХЛ или нет. Если Овечкин захочет играть в НХЛ, то обгонит Гретцки. Я бы остался и побил этот рекорд. Это ведь так круто — стать лучшим на все времена. Но повторю, решение должен принять сам Ови. У него есть своя семья, и у каждого в жизни — свои разные цели», — добавил легендарный чешский хоккеист.

Гретцки забил за карьеру 894 гола в регулярных чемпионатах, в активе Овечкина на данный момент 659 шайб.

Ранее сообщалось, что Овечкин занял первое место среди действующих хоккеистов по голам в матчах открытия НХЛ.