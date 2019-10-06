В «Ростове» объяснили, почему Карпин быстро ушёл с пресс-конференции после матча с ЦСКА
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«Информация о том, что Карпина взбесил вопрос о травмированных, — конечно, бред. Валерий Георгиевич был готов ответить на все вопросы по игре, однако больше вопросов из зала не последовало, поэтому пресс-конференция так быстро закончилась», — приводит слова Штанько «Спорт-Экспресс».
«Ростов» на выезде обыграл ЦСКА со счётом 3:1.
Ранее сообщалось, что Карпин и Виктор Гончаренко не стали долго общаться с прессой после матча «Ростова» и ЦСКА.