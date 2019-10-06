Карпин и Гончаренко не стали долго общаться с прессой после матча «Ростова» и ЦСКА
- РИА Новости
Как сообщает РИА Новости, Карпин ответил лишь на один вопрос — о причинах отсутствия в заявке на матч Романа Ерёменко и Рагнара Сигурдссона, заявив что они пропустили игру из-за болезни, после чего покинул зал для пресс-конференций.
Гончаренко также не стал отвечать на вопросы и ограничился общим комментарием игры.
«Ростов» на выезде обыграл ЦСКА со счётом 3:1.
Ранее сообщалось, что Хорен Байрамян признан лучшим футболистом матча ЦСКА — «Ростов».