Карпин и Гончаренко не стали долго общаться с прессой после матча «Ростова» и ЦСКА

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Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин, и наставник ЦСКА Виктор Гончаренко провели нетипично короткую пресс-конференцию после матча команд в рамках 12-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Карпин и Гончаренко не стали долго общаться с прессой после матча «Ростова» и ЦСКА
  • РИА Новости

Как сообщает РИА Новости, Карпин ответил лишь на один вопрос — о причинах отсутствия в заявке на матч Романа Ерёменко и Рагнара Сигурдссона, заявив что они пропустили игру из-за болезни, после чего покинул зал для пресс-конференций.

Гончаренко также не стал отвечать на вопросы и ограничился общим комментарием игры.

«Ростов» на выезде обыграл ЦСКА со счётом 3:1.

Ранее сообщалось, что Хорен Байрамян признан лучшим футболистом матча ЦСКА — «Ростов».

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