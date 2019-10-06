Байрамян признан лучшим футболистом матча ЦСКА — «Ростов»

Полузащитник «Ростова» Хорен Байрамян признан лучшим игроком матча 12-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с московским ЦСКА.

В минувшей игре хавбек оформил дубль и сделал одну результативную передачу.

Встреча прошла в Москве и завершилась со счётом 3:1 в пользу «Ростова».

Ранее Гончаренко заявил, что ЦСКА был плохо готов к матчу с «Ростовом» в эмоциональном плане.