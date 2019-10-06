Байрамян признан лучшим футболистом матча ЦСКА — «Ростов»
Полузащитник «Ростова» Хорен Байрамян признан лучшим игроком матча 12-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с московским ЦСКА.
- ©fc-rostov.ru
В минувшей игре хавбек оформил дубль и сделал одну результативную передачу.
Встреча прошла в Москве и завершилась со счётом 3:1 в пользу «Ростова».
Ранее Гончаренко заявил, что ЦСКА был плохо готов к матчу с «Ростовом» в эмоциональном плане.
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