Байрамян признан лучшим футболистом матча ЦСКА — «Ростов»

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Полузащитник «Ростова» Хорен Байрамян признан лучшим игроком матча 12-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с московским ЦСКА.
Байрамян признан лучшим футболистом матча ЦСКА — «Ростов»
  • ©fc-rostov.ru

В минувшей игре хавбек оформил дубль и сделал одну результативную передачу. 

Встреча прошла в Москве и завершилась со счётом 3:1 в пользу «Ростова».

Ранее Гончаренко заявил, что ЦСКА был плохо готов к матчу с «Ростовом» в эмоциональном плане.

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