Гончаренко заявил, что ЦСКА был плохо готов к матчу с «Ростовом» в эмоциональном плане

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Главный тренер московского ЦСКА Виктор Гончаренко прокомментировал поражение от «Ростова» в матче 12-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Гончаренко заявил, что ЦСКА был плохо готов к матчу с «Ростовом» в эмоциональном плане
  • РИА Новости

«Эмоционально были готовы к матчу очень плохо. Удар, который нанёс «Эспаньол», на нас сказался. К этому надо было быть готовым. До этого у нас была хорошая серия. Мы должны смотреть только вперёд», — цитирует Гончаренко «Спорт-Экспресс».

Встреча прошла в Москве и завершилась со счётом 1:3.

«Ростов» набрал 26 очков и возглавил турнирную таблицу чемпионата России. ЦСКА (25) опустился на четвёртую позицию.

Ранее хавбек жёлто-синих Хорен Байрамян заявил, что благодаря дублю в ворота ЦСКА выиграл спор у тренера «Ростова» Валерия Карпина.

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