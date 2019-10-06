Гончаренко заявил, что ЦСКА был плохо готов к матчу с «Ростовом» в эмоциональном плане
- РИА Новости
«Эмоционально были готовы к матчу очень плохо. Удар, который нанёс «Эспаньол», на нас сказался. К этому надо было быть готовым. До этого у нас была хорошая серия. Мы должны смотреть только вперёд», — цитирует Гончаренко «Спорт-Экспресс».
Встреча прошла в Москве и завершилась со счётом 1:3.
«Ростов» набрал 26 очков и возглавил турнирную таблицу чемпионата России. ЦСКА (25) опустился на четвёртую позицию.
Ранее хавбек жёлто-синих Хорен Байрамян заявил, что благодаря дублю в ворота ЦСКА выиграл спор у тренера «Ростова» Валерия Карпина.