Байрамян заявил, что благодаря дублю в ворота ЦСКА выиграл спор у Карпина
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«Четыре тура назад, когда из сборных вернулись, Карпин предложил спор: до следующих матчей сборных два мяча забью — останусь с волосами, а если нет, то побреюсь налысо. И то же самое Шомуродову, только ему нужно было забить три гола. Слава богу, что забили, выиграли спор, поэтому остаёмся с волосами», — сказал Байрамян в эфире телеканала «Матч Премьер».
По его словам, Карпин и президент клуба Арташес Арутюнянц пообещали игрокам премию в случае выигранного спора.
«Ростов» набрал 26 очков и возглавил турнирную таблицу чемпионата России.
Ранее «Ростов» обыграл ЦСКА и возглавил турнирную таблицу РПЛ.