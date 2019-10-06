Байрамян заявил, что благодаря дублю в ворота ЦСКА выиграл спор у Карпина

Полузащитник «Ростова» Хорен Байрамян после победного матча с московским ЦСКА (3:1) в матче 12-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) рассказал о споре с главным тренером команды из Ростова-на-Дону Валерием Карпиным.

«Четыре тура назад, когда из сборных вернулись, Карпин предложил спор: до следующих матчей сборных два мяча забью — останусь с волосами, а если нет, то побреюсь налысо. И то же самое Шомуродову, только ему нужно было забить три гола. Слава богу, что забили, выиграли спор, поэтому остаёмся с волосами», — сказал Байрамян в эфире телеканала «Матч Премьер».

По его словам, Карпин и президент клуба Арташес Арутюнянц пообещали игрокам премию в случае выигранного спора.

«Ростов» набрал 26 очков и возглавил турнирную таблицу чемпионата России.

Ранее «Ростов» обыграл ЦСКА и возглавил турнирную таблицу РПЛ.