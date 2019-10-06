Слуцкий назвал себя нетипичным русским

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Главный тренер голландского футбольного клуба «Витесс» россиянин Леонид Слуцкий дал необычное интервью после победы его команды над «Утрехтом» в матче девятого тура голландской Эредивизи.
Слуцкий назвал себя нетипичным русским
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«Водка? Нет. Не люблю водку, если честно. Вообще не люблю алкоголь. Действительно ли я из России? Да, но это стереотип. Вы думаете, что все в России любят водку, но это неправда», — заявил Слуцикий Fox Sports.

Журналист начал задавать уточняющий вопрос, отметив, что Слуцкий часто улыбается и не пьёт водку, на что 48-летний специалист, прервав своего собеседника, ответил: «Да. Я нетипичный русский».

«Витесс» на своём поле обыграл «Утрехт» со счётом 2:1.

Ранее Слуцкий рассказал, для чего активно ведёт свою страницу в Instagram.

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