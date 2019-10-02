Слуцкий рассказал, для чего активно ведёт свою страницу в Instagram

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Главный тренер голландского футбольного клуба «Витесс» россиянин Леонид Слуцкий рассказал, какую цель он преследует, активно ведя свою страницу в социальной сети Instagram.
Слуцкий рассказал, для чего активно ведёт свою страницу в Instagram
  • Reuters

«Я создал страницу для развлечения. Хочу показать людям, что тренеры — обычные люди. Почему я должен публиковать скучный снимок перед матчем и после него? Я хочу создавать что-то интересное. Например, все шутят на тему того, как я хожу вокруг технической зоны, словно полярный медведь. И в Instagram я обыграл эту тему — опубликовал физический отчёт о своих перемещениях», — заявил Слуцкий в интервью YouTube-каналу Bij Andy in de auto.

48-летний специалист возглавляет «Витесс» второй сезон. В первый год под его руководством команда из Арнема заняла пятое место в турнирной таблице голландской Эредивизи. В текущем сезоне «Витесс» с 17 очками занимает четвёртое место.

Ранее сообщалось, что «Витесс» Слуцкого победил «Валвейк» в восьмом туре Эредивизи.

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