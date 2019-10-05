Льорис не сыграет за сборную Франции в матчах отбора на Евро-2020
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Как сообщает пресс-служба сборной Франции, в составе действующих чемпионов мира его заменит вратарь «Лилля» Майк Меньян.
32-летний Льорис получил травму в матче восьмого тура АПЛ с «Брайтон энд Хоув Альбион». Он неудачно приземлился на руку и покинул поле в кислородной маске на носилках уже на третьей минуте встречи, завершившейся разгромным поражением его команды.
Сборная Франции сыграет с Исландией 11 октября, а с Турцией — 14 октября.
Ранее сообщалось, что футболист «Динамо» Жоаозиньо отправлен в больницу с подозрением на перелом ноги.