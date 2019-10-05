Льорис не сыграет за сборную Франции в матчах отбора на Евро-2020

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Голкипер лондонского клуба «Тоттенхэм Хотспур» и сборной Франции по футбол Уго Льорис не поможет национальной команде в предстоящих матчах квалификации на чемпионат Европы 2020 года с Исландией и Турцией.
Льорис не сыграет за сборную Франции в матчах отбора на Евро-2020
  • © Alan Stanford via www.imago-imag/www.imago-images.de
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Как сообщает пресс-служба сборной Франции, в составе действующих чемпионов мира его заменит вратарь «Лилля» Майк Меньян.

32-летний Льорис получил травму в матче восьмого тура АПЛ с «Брайтон энд Хоув Альбион». Он неудачно приземлился на руку и покинул поле в кислородной маске на носилках уже на третьей минуте встречи, завершившейся разгромным поражением его команды.

Сборная Франции сыграет с Исландией 11 октября, а с Турцией — 14 октября.

Ранее сообщалось, что футболист «Динамо» Жоаозиньо отправлен в больницу с подозрением на перелом ноги.

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