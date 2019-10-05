СМИ: Футболист «Динамо» Жоаозиньо отправлен в больницу с подозрением на перелом ноги

Короткая ссылка
Футболист московского «Динамо» Жоаозиньо травмировался во время матча 12-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Оренбургом».
СМИ: Футболист «Динамо» Жоаозиньо отправлен в больницу с подозрением на перелом ноги
  • РИА Новости

Как сообщили комментаторы телеканала «Матч ТВ» во время трансляции встречи 12-го тура РПЛ «Оренбург» — «Динамо», полузащитник гостей Жоаозиньо отправлен в больницу с подозрением на перелом ноги.

Бразилец вышел в стартовом составе команды, однако в конце первого тайма присел на газон и не смог продолжить игру. На 43-й минуте матча Жоаозиньо был заменён.

Ранее «Уфа» призвала Егорова подать в отставку.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить