СМИ: Футболист «Динамо» Жоаозиньо отправлен в больницу с подозрением на перелом ноги

Футболист московского «Динамо» Жоаозиньо травмировался во время матча 12-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Оренбургом».

Как сообщили комментаторы телеканала «Матч ТВ» во время трансляции встречи 12-го тура РПЛ «Оренбург» — «Динамо», полузащитник гостей Жоаозиньо отправлен в больницу с подозрением на перелом ноги.

Бразилец вышел в стартовом составе команды, однако в конце первого тайма присел на газон и не смог продолжить игру. На 43-й минуте матча Жоаозиньо был заменён.

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