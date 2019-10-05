СМИ: Футболист «Динамо» Жоаозиньо отправлен в больницу с подозрением на перелом ноги
- РИА Новости
Как сообщили комментаторы телеканала «Матч ТВ» во время трансляции встречи 12-го тура РПЛ «Оренбург» — «Динамо», полузащитник гостей Жоаозиньо отправлен в больницу с подозрением на перелом ноги.
Бразилец вышел в стартовом составе команды, однако в конце первого тайма присел на газон и не смог продолжить игру. На 43-й минуте матча Жоаозиньо был заменён.
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