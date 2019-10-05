Рамос вышел на шестое место по количеству матчей за «Реал» в Примере
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Как сообщает Sport24, матч восьмого тура испанской Примеры с «Гранадой» стал для Рамоса 427-м в футболке «Реала».
Столько же встреч на счету Франсиско Хенто, больше матчей за «Реал» провели только Фернандо Йерро (439), Сантильяна (461), Икер Касильяс (510), Мануэль Санчис (523) и Рауль (550).
33-летний испанец выступает за «Реал» с 2005 года. Вместе с клубом он выиграл четыре титула чемпиона Испании, четыре Лиги чемпионов и множество других трофеев.
Ранее сообщалось, что Рамос стал вторым в истории защитником, который забивал в десяти сезонах Лиги чемпионов.