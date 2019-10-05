Рамос вышел на шестое место по количеству матчей за «Реал» в Примере

Короткая ссылка
Защитник мадридского «Реала» Серхио Рамос вышел на шестое место по количеству встреч, проведённых за клуб в испанской Примере.
Рамос вышел на шестое место по количеству матчей за «Реал» в Примере
  • © Mutsu Kawamori/AFLO
  • globallookpress.com

Как сообщает Sport24, матч восьмого тура испанской Примеры с «Гранадой» стал для Рамоса 427-м в футболке «Реала».

Столько же встреч на счету Франсиско Хенто, больше матчей за «Реал» провели только Фернандо Йерро (439), Сантильяна (461), Икер Касильяс (510), Мануэль Санчис (523) и Рауль (550).

33-летний испанец выступает за «Реал» с 2005 года. Вместе с клубом он выиграл четыре титула чемпиона Испании, четыре Лиги чемпионов и множество других трофеев.

Ранее сообщалось, что Рамос стал вторым в истории защитником, который забивал в десяти сезонах Лиги чемпионов.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить