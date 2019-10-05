Рамос вышел на шестое место по количеству матчей за «Реал» в Примере

Защитник мадридского «Реала» Серхио Рамос вышел на шестое место по количеству встреч, проведённых за клуб в испанской Примере.

Как сообщает Sport24, матч восьмого тура испанской Примеры с «Гранадой» стал для Рамоса 427-м в футболке «Реала».

Столько же встреч на счету Франсиско Хенто, больше матчей за «Реал» провели только Фернандо Йерро (439), Сантильяна (461), Икер Касильяс (510), Мануэль Санчис (523) и Рауль (550).

33-летний испанец выступает за «Реал» с 2005 года. Вместе с клубом он выиграл четыре титула чемпиона Испании, четыре Лиги чемпионов и множество других трофеев.

Ранее сообщалось, что Рамос стал вторым в истории защитником, который забивал в десяти сезонах Лиги чемпионов.



