Рамос стал вторым защитником в истории, забивавшим в десяти розыгрышах Лиги чемпионов

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Защитник испанского футбольного клуба «Реал» Серхио Рамос отметился забитым мячом в десятом розыгрыше Лиги чемпионов.
Рамос стал вторым защитником в истории, забивавшим в десяти розыгрышах Лиги чемпионов
  • © Juan Carlos Rojas
  • globallookpress.com

Точный удар 33-летнего защитника в матче второго тура группового раунда ЛЧ помог «Реалу» избежать поражения от бельгийского «Брюгге» — 2:2.

Как сообщает официальная страница статистического сервиса Opta Sports в социальной сети Twitter, Рамос стал лишь вторым защитником в истории, которому удалось записать себе в актив хотя бы один забитый мяч в десяти различных розыгрышах ЛЧ.

Помимо Серхио, это достижение также покорилось его соотечественнику из испанской «Барселоны» Жерару Пике.

Ранее сообщалось, что «Реал» отыгрался с 0:2 и сыграл вничью с «Брюгге» в матче ЛЧ.

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