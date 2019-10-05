«Реал» обыграл «Гранаду» в восьмом туре Примеры

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Мадридский «Реал» одержал победу над «Гранадой» в матче восьмого тура испанской Примеры.
«Реал» обыграл «Гранаду» в восьмом туре Примеры
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Встреча, прошедшая на «Сантьяго Бернабеу», завершилась со счётом 4:2 в пользу хозяев поля.

Победу «Реалу» принесли голы Карима Бензема, Эдена Азара, Луки Модрича и Хамеса Родригеса. «Гранада» ответила голами Дарвина Мачиса и Домингуша Дуарте.

В девятом туре «Реал» на выезде сыграет с «Мальоркой», а «Гранада» на своём поле примет «Осасуну».

Ранее сообщалось, что Зинедин Зидан ввёл в «Реале» штрафы за опоздания и использование смартфонов.

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