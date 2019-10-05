«Реал» обыграл «Гранаду» в восьмом туре Примеры
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Встреча, прошедшая на «Сантьяго Бернабеу», завершилась со счётом 4:2 в пользу хозяев поля.
Победу «Реалу» принесли голы Карима Бензема, Эдена Азара, Луки Модрича и Хамеса Родригеса. «Гранада» ответила голами Дарвина Мачиса и Домингуша Дуарте.
В девятом туре «Реал» на выезде сыграет с «Мальоркой», а «Гранада» на своём поле примет «Осасуну».
Ранее сообщалось, что Зинедин Зидан ввёл в «Реале» штрафы за опоздания и использование смартфонов.