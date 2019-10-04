СМИ: Зидан ввёл в «Реале» штрафы за опоздания и использование смартфонов

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Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан ввёл для футболистов своей команды новую систему штрафов.
СМИ: Зидан ввёл в «Реале» штрафы за опоздания и использование смартфонов
  • © AFP7/ZUMAPRESS.com
  • globallookpress.com

Как сообщает Deportes Сuatro, игроки подвергаются штрафу, если не приезжают на тренировку как минимум за 45 минут до её начала. Если футболист опаздывает на пять минут, то он обязан заплатить €250, а если на 15 минут — €500. За более продолжительное отсутствие назначается штраф в размере €1000, а за прогул занятия — €3000.

Помимо этого, предусмотрены наказания в виде штрафов за использование смартфонов в раздевалке, командном автобусе или при посещении физиотерапевта. Кроме того, игрок будет оштрафован на €1000 за за лишний вес или решение покинуть Мадрид в выходной без предупреждения.

В Лиге чемпионов «Реал» занимает последнее место в группе A, набрав всего одно очко в двух матчах. После семи туров испанской Примеры «сливочные» лидируют в турнирной таблице с 15 баллами.

Ранее Зидан ответил на критику «Реала».

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