СМИ: Кононов является кандидатом на пост главного тренера «Динамо»

Бывший главный тренер московского «Спартака» Олег Кононов является одним из кандидатов на аналогичную должность в столичном «Динамо».

Об этом сообщил журналист Василий Конов в своём Telegram-канале.

29 сентября «Спартак» объявил об отставке Кононова, который руководил командой с осени 2018 года, после поражения от «Оренбурга» со счётом 1:2 в 11-м туре РПЛ. Дмитрий Хохлов, экс главный тренер «Динамо», также подал в отставку после проигрыша «Оренбургу», но уже в 12-м туре.

Ранее сообщалось, что «Спартак» подпишет контракт с Доменико Тедеско в понедельник.