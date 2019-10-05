СМИ: Кононов является кандидатом на пост главного тренера «Динамо»
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Об этом сообщил журналист Василий Конов в своём Telegram-канале.
29 сентября «Спартак» объявил об отставке Кононова, который руководил командой с осени 2018 года, после поражения от «Оренбурга» со счётом 1:2 в 11-м туре РПЛ. Дмитрий Хохлов, экс главный тренер «Динамо», также подал в отставку после проигрыша «Оренбургу», но уже в 12-м туре.
Ранее сообщалось, что «Спартак» подпишет контракт с Доменико Тедеско в понедельник.