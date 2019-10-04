Эксперт: IAAF открыла ящик Пандоры

Судья международной категории по лёгкой атлетике Елена Орлова прокомментировала решение Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) изменить результат финального забега дистанции 110 м с барьерами на чемпионате мира 2019 года в катарской Дохе.

«Первое решение укладывалась в рамки принятых правил. Финалы никогда в истории лёгкой атлетики не перебегались. Ведь остальные свои места завоевали честно, зачем им бежать ещё раз? А если пострадавший спортсмен побежит один, то может сложиться так, что он покажет время быстрее, чем у победителя. И как быть тогда?», — приводит слова Орловой «Спорт-Экспресс».

Она отметила, что IAAF приняла третий из возможных вариантов, присудив Орандо Ортеге медаль.

«Это очень странно. Это крайне опасный прецедент. Фактически открыт ящик Пандоры. Теперь каждый финал будет заканчиваться чем-нибудь таким. В спорте нет сослагательного наклонения. Никто не знает, каким Ортега бы стал, если бы ему не помешали», — добавила судья.

IAAF отклонила первый, однако удовлетворила повторный протест сборной Испании, требовавшей присудить бронзовую медаль Ортеге, которому во время забега помешал ямаец Омар Маклеод.

Ранее Сергей Шубенков заявил, что решение IAAF изменить результат финала порождает нехороший прецедент.