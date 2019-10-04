Шкуренёв занял четвёртое место в десятиборье на ЧМ по лёгкой атлетике

Россиянин Илья Шкуренёв занял четвёртое место в десятиборье на чемпионате мира по лёгкой атлетике 2019 года в катарской Дохе.

По сумме своих выступлений в беге на 110 м с барьерами, метании диска, прыжках с шестом, метании копья и беге на 1500 м 28-летний российский спортсмен набрал 8494 очка, тем самым выполнив олимпийский норматив.

Победителем стал немец Никлас Каул (8691). Второе место занял эстонец Майсель Уйбо (8604), а канадец Дамиан Уорнер (8529) замкнул тройку призёров.

Ранее сообщалось, что IAAF изменила результат забега с участием Сергея Шубенкова на ЧМ-2019.