Гончаренко о поражении от «Эспаньола»: иногда большие усилия приносят маленькие плоды

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Главный тренер российского футбольного клуба ЦСКА Виктор Гончаренко прокомментировал поражение от испанского «Эспаньола» в матче второго тура группового этапа Лиги Европы.
Гончаренко о поражении от «Эспаньола»: иногда большие усилия приносят маленькие плоды
  • @pfc_cska

«Тяжело принять результат, но надо. Нужно идти вперёд. Иногда большие усилия приносят маленькие плоды. Через такое надо пройти. В еврокубках иногда нужно найти возможность просто забить, а мы играем эмоционально. Иногда стоит играть более умно», — заявил Гончаренко после матча.

Он отметил, что в современном футболе разница между победой и поражением зависит от мельчайших нюансов.

«Ситуация может качнуться как в сторону победы, так и в сторону поражения», — добавил специалист.

ЦСКА на в Москве проиграл «Эспаньолу» со счётом 0:2. В третьем туре ЦСКА на своём поле примет венгерский «Ференцварош», а «Эспаньол» на выезде сыграет с болгарским «Лудогорцем».

Ранее сообщалось, что тренер «Эспаньола» назвал очень значимой победу над ЦСКА в матче Лиге Европы.

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