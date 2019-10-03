Гончаренко о поражении от «Эспаньола»: иногда большие усилия приносят маленькие плоды
- @pfc_cska
«Тяжело принять результат, но надо. Нужно идти вперёд. Иногда большие усилия приносят маленькие плоды. Через такое надо пройти. В еврокубках иногда нужно найти возможность просто забить, а мы играем эмоционально. Иногда стоит играть более умно», — заявил Гончаренко после матча.
Он отметил, что в современном футболе разница между победой и поражением зависит от мельчайших нюансов.
«Ситуация может качнуться как в сторону победы, так и в сторону поражения», — добавил специалист.
ЦСКА на в Москве проиграл «Эспаньолу» со счётом 0:2. В третьем туре ЦСКА на своём поле примет венгерский «Ференцварош», а «Эспаньол» на выезде сыграет с болгарским «Лудогорцем».
Ранее сообщалось, что тренер «Эспаньола» назвал очень значимой победу над ЦСКА в матче Лиге Европы.